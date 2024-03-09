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Шмыхнуло: в Керчи автомобиль Волга загорелся во время движения (видео)

В Керчи инспекторы ДПС помогли потушить вспыхнувший на ходу автомобиль Волга

В крымском городе Керчь майору полиции Дмитрию Мануилову и капитану Месуту Эсатову пришлось действовать очень быстро, когда на их глазах двигающийся по улице Шлагбаумской старенький ГАЗ-31029 Волга неожиданно выбросил из-под капота клубы дыма и языки пламени.

Попытки водителя, выскочившего из пылающей машины, справиться с опасной ситуацией оказались тщетными, а потому Мануилов и Эсатов спешно припарковали служебный транспорт и кинулись на помощь.

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«Вызвав пожарный расчет, инспекторы ДПС при помощи огнетушителя приступили к тушению транспортное средства», – рассказала пресс-служба МВД по Республике Крым.

Ситуацию удалось удержать под контролем до прибытия огнеборцев, которые погасили пламя – опасность миновала. По предварительным данным, причиной возгорания могла стать электропроводка. Автовладелец от души поблагодарил полицию и пожарных – благодаря им значительную часть машины спасли…

Источник: МВД Медиа

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Фото:МВД Медиа
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