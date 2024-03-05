Эксперт раскрыл 4 секрета для увеличения ресурса двигателя

Водителям назвали 4 фактора, способные навредить мотору и даже сломать его

Причиной износа двигателя автомобиля может стать отсутствие необходимых процедур, способных продлить ресурс дорогостоящих узлов и агрегатов. Об этом в беседе с корреспондентом издания «Газета.Ru» рассказал технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.

«Мало кто регулярно делает чистку дросселя. Из-за его загрязнения автомобиль будет работать нестабильно, появится затрудненный холодный пуск, машина будет глохнуть или вообще не заводиться. При этом уменьшается ресурс двигателя», — объяснил собеседник издания.

Родионов напомнил, что изношенные свечи могут негативно повлиять на функционал мотора. Речь идет о том, что топливо в цилиндре будет сгорать не полностью, это скажется на потере мощности двигателя, как следствие — плохой запуск и перерасход топлива. Не стоит забывать и о том, что несгоревшее топливо остается в цилиндрах, затем попадает в масло, оно разжижается и теряет смазывающие свойства. В итоге ресурс силового агрегата снижается, отмечает эксперт.

Еще одной обязательной процедурой каждые 40 тысяч км пробега является промывка форсунок, подчеркнул Родионов. В результате недолива топлива форсункой качество топливовоздушной смеси может ухудшиться и спровоцировать некорректную работу двигателя. При этом возникнет и угроза потери динамики автомобиля. В случае, если форсунка переливает топливо, последствия могут быть фатальными, вплоть до гидроудара. Это бывает крайне редко, но такой риск есть всегда, предупреждает эксперт.

Если водитель не заменит вовремя воздушный фильтр, мощность автомобиля снизится, а расход топлива увеличится. Но хуже всего то, что в этом случае ускоряется износ двигателя, а частицы грязи и пыли будут воздействовать на металлы мотора, как абразив, резюмировал Родионов.

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Источник: gazeta.ru