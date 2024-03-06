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Выиграй Omoda S5
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Эти модели автомобилей стали самыми популярными у россиян для покупки в 2023 году

Skoda Octavia и Kia Rio чаще всего запрашивали в РФ у автоподборщиков

Модели Skoda Octavia, Kia Rio и Kia Ceed чаще всего заказывали россияне в 2023 году при обращении к специалистам по подбору автомобиля. Жители РФ, как правило, отдавали предпочтение моделям B- и С-класса, а также кроссоверам от привычных производителей. Такой вывод сделали специалисты сервиса для покупки и продажи авто «СберАвто» в ходе проведенного анализа.

В топ-5 наиболее востребованных вошли также Hyundai Creta и Volkswagen Polo. В числе популярных названы Kia Sportage, BMW 3-й серии, Hyundai Solaris, Volkswagen Tiguan и Renault Duster, уточнили эксперты.

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Самый доступный из семиместных – что в нем не понравится пассажирам

Чаще всего автовладельцы интересовались машинами, чей пробег не превышал 160 тыс. км. Вторым немаловажным фактором было наличие не менее 2-3 владельцев машины с пробегом, а также возраст автомобиля – 2012 года выпуска и позднее.

Отмечается, что медианная стоимость выкупленных за прошлый год машин составила 1,1 млн рублей. Примечательно, что в 95% случаев автовладельцы в конечном итоге приобретали именно тот автомобиль, который изначально рассматривали в качестве покупки.

Источник: iz.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1
06.03.2024
Фото:Depositphotos
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