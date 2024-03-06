Механизм параллельного импорта стимулирует отечественных производителей — ФАС

В ФАС считают правильным продолжать использование схемы параллельного импорта

Механизм параллельного импорта хорошо принят потребителями и бизнесом, поэтому его нужно использовать, прежде всего, в сфере товаров массового потребления. Об этом заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский.

В ходе своего выступления в Совете Федерации он подчеркнул, что схема параллельного импорта призвана обеспечивать потребительский спрос и сдерживать цены на товары.

«Механизм параллельного импорта обеспечил наличие привычных товаров по доступным ценам и привел к дополнительному развитию предпринимательства и конкуренции. Мы считаем правильным продолжать использование этого механизма, прежде всего в отношении востребованных товаров массового потребления», – подчеркнул глава ведомства.

Механизм параллельного импорта стимулирует отечественных производителей в части улучшения качества своей продукции, а также при работе над внедрением инноваций, уточнил Шаскольский.

Напомним, согласно внесенным в начале февраля 2024 года изменениям в перечень товаров для параллельного импорта, документ дополнили рядом брендов. В Минпромторге отметили, что параллельный импорт направлен на те сферы, в которых российским производителям требуется больше времени, чтобы удовлетворить потребности не только промышленных предприятий, но и конечных потребителей.

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Источник: tass.ru