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В преддверии церемонии Оскара на продажу выставили номер с надписью «Барби» за $1,3 млн

В Британии за номерной знак авто с надписью «Барби» запросили 1,3 млн долларов

Объявление о продаже регистрационного знака для транспортных средств с надписью Bar8ie появилось на одном из специализированных сайтов Великобритании. За номер установлена цена в размере 1,05 млн фунтов (почти 1,33 млн долларов или 121,2 млн рублей).

Отмечается, что номерной знак можно установить на любое транспортное средство, зарегистрированное после 1 января 1967 года. Если у лота найдется покупатель и сделка состоится, номер станет самым дорогим в Британии и будет почти в два раза дороже нынешнего рекордсмена.

Объявление о продаже регистрационного знака
Объявление о продаже регистрационного знака
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Примечательно, что самым дорогим номерным знаком в мире на текущий момент является табличка с надписью P7. Ее продали на аукционе в Дубае весной 2023 года за 15 млн долларов (1,3 млрд рублей).

Источник: iz.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:kinopoisk | autoevolution.com
Количество просмотров 1
06.03.2024
Фото:kinopoisk | autoevolution.com
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