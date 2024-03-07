No comment: руководство Hyundai отказалось обсуждать деятельность бывшего завода

В Hyundai Motor не стали комментировать ситуацию с поставками комплектующих на завод АГР

Руководство Hyundai Motor не считает необходимым комментировать ситуацию с возможной поставкой комплектующих новому владельцу своего бывшего завода в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе южнокорейского производителя.

«Наша компания не может комментировать деятельность, которая происходит в России, после того как мы продали нашу долю [в бизнесе] в регионе», — уточнили представители компании.

Речь идет о том, что, согласно появившейся информации, на заводе имеются в наличии несколько десятков тысяч машинокомплектов. При этом отмечается, что для полноценной сборки необходимо поставить недостающие комплектующие.

Напомним, 22 февраля компания АГР анонсировала продажи автомобилей под брендом Solaris, выпуск которых наладили на заводе в Петербурге. Новое название бывшего завода Hyundai – «Автомобильный завод “АГР”», его владельцем является компания «Арт-Финанс» (материнская компания АГР).

Solaris HS – это пятиместный седан с атмосферной бензиновой «четверкой» объемом 1,4 л и мощностью 100 л.с. или с мотором объемом 1,6 л мощностью 123 л.с., с 6-ступенчатой механической коробкой передач или 6-ступенчатым автоматом. Модельная линейка Solaris состоит из Solaris HS, Solaris HC, Solaris KRS и Solaris KRX.

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Источник: tass.ru