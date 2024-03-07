Гарантия два года: начались продажи кроссоверов Peugeot 2008 и 4008

В Москве дилерский центр начал продавать Peugeot 2008 и 4008 с гарантией завода

В крупном дилерском центре российской столицы стартовали продажи кроссоверов Peugeot 2008 и 4008.

Сотрудник центра сообщил, что в продажу поступили модели, на которые есть «заводская гарантия два года». То есть, собственник сможет обратиться за ремонтом к любому официальному дилеру. В салоне уточнили, что машины везут из «дружественных стран».

Предлагается к покупке переднеприводный Peugeot 2008 в комплектации с 1,2-литровым бензиновым двигателем на 136 л.с. и автоматом. Модель оснащена климат-контролем, круиз-контролем, парктроником и панорамным люком. Цена автомобиля начинается от 3,5 млн руб.

Peugeot 4008 оборудован 1,6-литровым бензиновым двигателем на 170 л.с. и АКП. В комплектацию входят климат-контроль, светодиодная оптика, круиз-контроль, датчик дождя, обогрев передних сидений, парктроник и панорамная крыша. Также в модели установлены мультимедийная система и кнопка запуска двигателя. Цена стартует от 4,4 млн рублей.

Peugeot 4008

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Источник: Autonews.ru