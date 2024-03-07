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В России создадут государственный маркетплейс. Автомобили и запчасти там тоже будут?

В Совфеде предложили создать госмаркетплейс только с отечественными товарами

Зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов предложил создать государственный маркетплейс. Таким образом, потребитель будет точно знать, что здесь продаются отечественные сертифицированные товары, прошедшие все проверки.

О своей идее он рассказал 5 марта на круглом столе на тему «Законодательное регулирование деятельности маркетплейсов», сообщили «Ведомости».

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Подробностей особо нет, поэтому нас, в первую очередь, интересует, будут ли на этой предполагаемой госплощадке торговать, в том числе, автомобилями и запчастями?

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

— Продавать через госмаркет только российские товары – хорошая идея. Но как будем определять степень российскости? Переупакованные китайские масляные фильтры в нашей коробке – это уже российский товар?

А с автомобилями как, если дело до них дойдет? У нас вот по льготному автокредитованию можно лишь несколько моделей приобрести – потому что мало локализованных. А чиновникам можно все машины с российским VIN-номером закупать – даже не очень локализованные…

Говорят, что государственный маркетплейс будет брать с продавцов меньший процент. А разве государственные банки берут меньший процент за услуги или предлагают делать вклады под более высокие проценты? Не замечал.

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Чем больше маркетплейсов, тем лучше – выше конкуренция. Конечно, если эта конкуренция честная.

И опять же, сейчас народ размечтается, что ему будут продавать через госмаркетплейс Лады вовсе без наценки.

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За РулемАлексеева Елена
Фото:freepik/fabrikasimf и «За рулем»
Количество просмотров 2
07.03.2024
Фото:freepik/fabrikasimf и «За рулем»
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