В России создадут государственный маркетплейс. Автомобили и запчасти там тоже будут?
Зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов предложил создать государственный маркетплейс. Таким образом, потребитель будет точно знать, что здесь продаются отечественные сертифицированные товары, прошедшие все проверки.
О своей идее он рассказал 5 марта на круглом столе на тему «Законодательное регулирование деятельности маркетплейсов», сообщили «Ведомости».
|
ВЫИГРАЙ OMODA S5! До 2 апреля 2024 года посети любой официальный дилерский центр OMODA в своем городе и пройди тест-драйв OMODA S5.
Подробностей особо нет, поэтому нас, в первую очередь, интересует, будут ли на этой предполагаемой госплощадке торговать, в том числе, автомобилями и запчастями?
Мнение эксперта
Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:
— Продавать через госмаркет только российские товары – хорошая идея. Но как будем определять степень российскости? Переупакованные китайские масляные фильтры в нашей коробке – это уже российский товар?
А с автомобилями как, если дело до них дойдет? У нас вот по льготному автокредитованию можно лишь несколько моделей приобрести – потому что мало локализованных. А чиновникам можно все машины с российским VIN-номером закупать – даже не очень локализованные…
Говорят, что государственный маркетплейс будет брать с продавцов меньший процент. А разве государственные банки берут меньший процент за услуги или предлагают делать вклады под более высокие проценты? Не замечал.
Чем больше маркетплейсов, тем лучше – выше конкуренция. Конечно, если эта конкуренция честная.
И опять же, сейчас народ размечтается, что ему будут продавать через госмаркетплейс Лады вовсе без наценки.
- «За рулем» можно читать в Viber