В Правительстве РФ призвали применять отечественные решения при модернизации РЖД

Мишустин: необходимо повышать пропускную способность железных дорог в России

Российские железные дороги должны модернизироваться, в том числе посредством увеличения их пропускной способности. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с руководителем Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор) Алексеем Дружининым.

«Очень важно далее улучшать пропускную способность сети, чтобы у нас по всем возможностям и по скорости передвижения был прогресс. И, что очень важно, соответствующая инфраструктура – для высокоскоростных дорог нужна совсем другая инфраструктура. И это будет прежде всего, я надеюсь, построено на отечественных решениях», — подчеркнул глава Кабинета министров.

Мишустин подчеркнул, что поставленная президентом РФ Владимиром Путиным задача по строительству высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва-Санкт-Петербург станет стимулом для развития отрасли. Чтобы реализовать такой масштабный проект потребуется соответствующая инфраструктура, уточнил премьер-министр.

По словам Мишустина, для развития железных дорог Правительство РФ предпринимает необходимые меры совместно с Росжелдором и другими ответственными ведомствами и предприятиями.

«Эта деятельность связана с новыми логистическими коридорами, путями. Это и стройка БАМа, Транссиба. Это модернизация подходов к морским портам. Это и дополнительные логистические цепочки», — отметил председатель правительства.

Напомним, президент Владимир Путин накануне выступил с инициативой разделения пассажирского и грузового потоков железнодорожного сообщения в южном направлении страны. Путин напомнил о поставленной задаче сократить время следования пассажирских поездов от Москвы до черноморского побережья до 16 часов.

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Источник: iz.ru