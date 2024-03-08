Брутальный внедорожник Ford Bronco получил обновленную версию

Опубликованы официальные фото и характеристики нового внедорожника Ford Bronco

Новый Ford Bronco обещает быть «аутентичным», но при этом предлагать эксклюзивные обновления на китайском рынке.

Автомобиль имеет прямоугольную переднюю решетку, круглые фары и выразительные буквы названия Bronco на передней решетке. Он также оснащен фаркопом, крупногабаритными вездеходными шинами и открытым задним запасным колесом, что придает ему внушительный внешний вид.

Ford Bronco

Одной из ключевых особенностей нового Bronco является его ненесущая конструкция кузова и подвеска с двойными поперечными рычагами спереди и многорычажным неразъемным мостом сзади. Это обеспечивает не только приемлемые внедорожные возможности, но и устойчивость на дороге. Габариты автомобиля составляют 4825 x 2070 x 1990 мм, а колесная база равна 2950 мм, что делает его просторным и комфортным для путешествий на большие расстояния.

Версия Bronco Everglades, предназначенная для более экстремальных условий, имеет дополнительный багажник на крыше, что позволяет владельцам перевозить больше груза и снаряжения.

Все версии Bronco оснащены мощным четырехцилиндровым двигателем объемом 2,3 литра с турбонаддувом, который обеспечивает максимальную мощность 275 л. с. и максимальный крутящий момент 429 Н·м. Автомобиль также оснащен 10-ступенчатой автоматической коробкой передач, которая обеспечивает плавное переключение передач и эффективность расхода топлива.

Один из самых интересных аспектов нового Bronco – его «модульный» подход к дизайну. Владельцы смогут снять крышу и двери вручную, создавая уникальный автомобиль для себя.

В Китае новый Ford Bronco будет предлагаться в трех новых цветах: Terrain, Cactus Grey и Vapor Blue.

Официально внедорожник будет представлен 24 марта.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: ITHome