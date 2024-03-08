На бывшем заводе Volvo планируют выпускать по 12 грузовиков в день

Бывший завод Volvo в Калуге планирует удвоить дневное производство грузовиков

Калужское машиностроительное предприятие АО «Автомобильное моторное общество» планирует увеличить дневное производство грузовиков повышенной проходимости на бывшем заводе Volvo с 6 до 12 единиц.

Сборка грузовика Kaluga Next

Компания также ведет переговоры с международными индустриальными партнерами для дальнейшего развития производства.

На сегодняшний день завод производит шесть грузовиков в день, работая пять дней в неделю. С начала 2024 года было выпущено более 190 автомобилей.

Власти Калужской области оказывают поддержку в перезапуске заводов, пострадавших от ухода западных компаний. АО «Автомобильное моторное общество» стало новым владельцем завода Volvo.

Производство грузовиков линейки Next было запущено во второй половине декабря 2023 года. Согласно планам, в 2024 году завод планирует увеличить производство в несколько раз.

Для реализации этих планов рассматривается возможность заключения специального инвестиционного контракта с компанией, который позволит увеличить выпуск продукции на краткосрочной основе.

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Источник: ТАСС