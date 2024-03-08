Седаны вымирают как класс: неутешительная статистика от Hyundai

Согласно отчету о продажах Hyundai Motor, седаны составляют менее 2,5% продаж

Производитель Hyundai Motor объявил, что продажи автомобилей во всем мире снизились на 4,1% до 314 909 единиц в феврале 2024 года. Наибольшее падение наблюдалось в Южной Корее, где продажи упали на 26,7% до 47 653 автомобилей.

Примечательным является резкое сокращение продаж седанов Hyundai. Всего было продано 7776 седанов, из которых 3963 были Azera, 1423 Sonata и 2292 Accent. Это составляет менее 2,5% от общего объема продаж.

В то же время продажи автомобилей премиум-бренда Genesis выросли до 10 582 единиц, что включает 3256 G80, 4652 GV80 и 1805 GV70.

Hyundai Motor объясняет снижение продаж в феврале как следствие строительства завода по производству электромобилей в Асане и корректировки производственной линии на заводе №3 в Ульсане. Это привело к приостановке производства некоторых моделей, таких как Azera и Elantra.

Кроме того, каникулы, связанные с китайским Новым годом, привели к уменьшению количества рабочих дней. Объявление политики субсидирования электромобилей было отложено, что повлекло за собой практически нулевые продажи электромобилей и повлияло на общий объем продаж.

Тенденция снижения продаж седанов наблюдается не только у Hyundai. Многие автопроизводители сообщают о падении спроса на традиционные автомобили с четырьмя дверями, поскольку потребители отдают предпочтение кроссоверам, внедорожникам и пикапам.

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Источник: ITHome