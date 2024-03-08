Новый Renault Duster 2024 появился на российском рынке: цена удивит

Renault Duster 2024 появился в российских салонах по цене 2 999 000 рублей

Renault Duster уже давно завоевал популярность среди российских автолюбителей и является одним из самых популярных кроссоверов в нашей стране. С недавних пор приобретение кроссовера стало возможным благодаря схеме параллельного импорта.

Renault Duster 2024

Один из мультибрендовых автосалонов в Новосибирске предлагает автомобили нового поколения с двигателем объемом 1,6 литра и мощностью 114 л. с. Кроссовер оснащен вариатором и передним приводом, что делает его идеальным выбором для городской езды.

Покупатели, выбирающие новый Renault Duster, получат автомобиль в базовой комплектации, но с некоторыми дополнительными опциями. В числе них легкосплавные колесные диски, электропривод зеркал, противотуманные фары, кожаный руль с глянцевыми вставками, кондиционер и стандартная аудиосистема с монохромным дисплеем, дисководом и портом USB. Важно отметить, что продавец не уточнил страну происхождения автомобиля.

Ценник за автомобиль выставили неприятный – без малого 3 миллиона рублей.

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Источник: Автоновости дня