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Новый Renault Duster 2024 появился на российском рынке: цена удивит

Renault Duster 2024 появился в российских салонах по цене 2 999 000 рублей

Renault Duster уже давно завоевал популярность среди российских автолюбителей и является одним из самых популярных кроссоверов в нашей стране. С недавних пор приобретение кроссовера стало возможным благодаря схеме параллельного импорта.

Renault Duster 2024
Renault Duster 2024

Один из мультибрендовых автосалонов в Новосибирске предлагает автомобили нового поколения с двигателем объемом 1,6 литра и мощностью 114 л. с. Кроссовер оснащен вариатором и передним приводом, что делает его идеальным выбором для городской езды.

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Покупатели, выбирающие новый Renault Duster, получат автомобиль в базовой комплектации, но с некоторыми дополнительными опциями. В числе них легкосплавные колесные диски, электропривод зеркал, противотуманные фары, кожаный руль с глянцевыми вставками, кондиционер и стандартная аудиосистема с монохромным дисплеем, дисководом и портом USB. Важно отметить, что продавец не уточнил страну происхождения автомобиля.

Ценник за автомобиль выставили неприятный – без малого 3 миллиона рублей.

Источник: Автоновости дня

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Renault
Количество просмотров 3
08.03.2024
Фото:Renault
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Отзывы о Renault Duster (25)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Renault Duster  2014
/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

Высокая остаточная стоимость, продал в 2021 г. за цену по которой покупал в 2014 году.

Недостатки:

неудачное расположение Медиа системы, поэтому неудобно ей управлять в движении. Большой расход топлива при 2.0 л. и 4х4.

Комментарий:

Хотел брать новый Дастер-2, но из-за такого роста цен на него я пересел на Сандеро Степвей, экономичнее и соответствует моему бюджету

+17