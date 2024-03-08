Новый Renault Duster 2024 появился на российском рынке: цена удивит
Renault Duster уже давно завоевал популярность среди российских автолюбителей и является одним из самых популярных кроссоверов в нашей стране. С недавних пор приобретение кроссовера стало возможным благодаря схеме параллельного импорта.
Один из мультибрендовых автосалонов в Новосибирске предлагает автомобили нового поколения с двигателем объемом 1,6 литра и мощностью 114 л. с. Кроссовер оснащен вариатором и передним приводом, что делает его идеальным выбором для городской езды.
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Покупатели, выбирающие новый Renault Duster, получат автомобиль в базовой комплектации, но с некоторыми дополнительными опциями. В числе них легкосплавные колесные диски, электропривод зеркал, противотуманные фары, кожаный руль с глянцевыми вставками, кондиционер и стандартная аудиосистема с монохромным дисплеем, дисководом и портом USB. Важно отметить, что продавец не уточнил страну происхождения автомобиля.
Ценник за автомобиль выставили неприятный – без малого 3 миллиона рублей.
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Источник: Автоновости дня
Отзывы о Renault Duster (25)
Высокая остаточная стоимость, продал в 2021 г. за цену по которой покупал в 2014 году.
неудачное расположение Медиа системы, поэтому неудобно ей управлять в движении. Большой расход топлива при 2.0 л. и 4х4.
Хотел брать новый Дастер-2, но из-за такого роста цен на него я пересел на Сандеро Степвей, экономичнее и соответствует моему бюджету