Доступные модели Nissan скоро появятся на российском рынке

Российские дилеры начнут продавать замену Hyundai Elantra и Kia Cerato от Nissan

В условиях санкционного давления и ограничения поставок автомобилей из Европы российские дилеры вынуждены искать новые источники поставок. Одним из возможных вариантов стали «народные» Nissan из Китая, в частности седан Nissan Sylphy.

Nissan Sylphy

Nissan Sylphy в Китае позиционируется как недорогая машина. Однако в России она будет стоить недешево — цена в топовой комплектации составит около 2,85 млн рублей. Это связано с расходами на транспортировку, таможенное оформление и маржу дилеров.

Nissan Sylphy, который будут поставлять в Россию, оснащен последовательной гибридной силовой установкой. Передние колеса вращает электромотор мощностью 136 л. с., а бензиновый двигатель объемом 1,2 литра служит генератором и заряжает тяговую батарею.

По своим габаритам и оснащению Nissan Sylphy сопоставим с такими популярными ранее в России моделями, как Hyundai Elantra, Kia Cerato и Skoda Octavia. Его длина составляет 4641 мм, а колесная база — 2712 мм.

Переориентация дилеров на китайские автомобили связана с вступлением в силу новых правил параллельного импорта. Nissan, как и ряд других японских брендов, остается в перечне разрешенных для ввоза по Заключению об оценке единичного транспортного средства (ЗОЕТС). Это более простой и дешевый процесс, чем получение ОТТС, которое требуется для «обычных китайцев».

Возвращение Nissan Sylphy в Россию может частично восполнить дефицит на рынке седанов среднего класса.

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Источник: Quto.ru