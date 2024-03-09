Цены на новые «Москвичи» рухнули: в чем причина?

С 7 марта скидка на «Москвичи» 2023 года составляет от 490 до 712 тыс. рублей

«Москвич» объявил о значительном снижении стоимости двух своих популярных моделей – кроссовера «Москвич 3» и седана «Москвич 6» 2023 года выпуска.

Москвич 3

Цены на кроссовер «Москвич 3» снизились на 15,7-28,7%. В базовой комплектации «Стандарт» автомобиль стал дешевле на 630 тысяч рублей, а в комплектации «Комфорт» – на максимальные 712 тысяч рублей.

Седан «Москвич 6» подешевел на 490 тысяч рублей во всех своих комплектациях. Однако, стоит отметить, что предложение «Прямой выгоды» в размере 200 тысяч рублей, которое действовало для версий «Комфорт» и «Бизнес» с вариатором, было отменено 1 января 2024 года.

Представители «Москвича» объяснили резкое снижение цен внедрением нового подхода к ценообразованию, который делает цены более прозрачными и простыми для клиентов. Таким образом, производитель стремится избежать дополнительных условий, таких как кредитование или трейд-ин.

Стоит обратить внимание, что сниженные цены будут действовать только до 31 марта 2023 года. Кроме того, количество автомобилей у дилеров ограничено.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: Автоновости дня