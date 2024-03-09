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В России наладят производство еще одного китайского кроссовера

В марте 2024 года в России запустится производство кроссоверов Jetour Dashing

Производство этих стильных и современных машин стартует в марте 2024 года на одном из отечественных автомобильных заводов по заказу российского представительства Jetour.

Jetour Dashing уже успел завоевать популярность в России благодаря своему дерзкому и запоминающемуся дизайну. Этот кроссовер считается одним из самых «молодежных» китайских автомобилей на нашем рынке. С момента появления в России в июне 2023 года он поставлялся к нам в собранном виде из Китая.

Jetour Dashing
Jetour Dashing
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Теперь же Dashing будет выпускаться на территории России по схеме контрактной сборки. Это обеспечит более быструю и выгодную доставку автомобилей клиентам. Первые экземпляры сойдут с отечественного конвейера уже в марте 2024 года.

В России Jetour Dashing будет доступен в четырех комплектациях: Comfort Plus, Comfort, Elite и Luxury. Основным двигателем для модели станет 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 147 л. с. Топовая версия Luxury дополнительно предложит более мощный 1,6-литровый двигатель с турбонаддувом, развивающий 190 л. с. Привод — передний во всех комплектациях.

Оснащение даже базовой версии кроссовера включает полностью светодиодную оптику, систему бесключевого доступа, цифровую приборную панель. В комплектации Luxury включен «зимний пакет» (подогрев руля, лобового стекла, форсунок стеклоомывателя и всех сидений).

Источник: Автоновости дня

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Jetour
09.03.2024
Фото:Jetour
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