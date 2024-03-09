Названы самые надежные российские автомобили

Автоэксперт перечислил самые надежные, по его мнению, российские автомобили

Эксперт автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин резюмировал, что Lada Granta, Niva и Vesta стали лидерами по надежности среди российских автомобилей.

Lada Niva Travel – воплощение выносливости и неприхотливости в эксплуатации. Несмотря на высокий расход топлива, внедорожник редко нуждается в дорогостоящем ремонте.

Lada Granta Cross отличается повышенной прочностью благодаря пластиковому обвесу, защищающему ЛКП от повреждений. Увеличенный клиренс и внедорожные шины снижают образование ржавчины на днище.

Lada Vesta выделяется высоким уровнем безопасности, обеспечиваемым системами ABS, EBD, BAS и фронтальными подушками. Кроме того, автомобиль оснащен электростеклоподъемниками, электроприводом и обогревом зеркал заднего вида, что повышает комфорт эксплуатации.

Эксперт также обращает внимание на китайские автомобили, которые, по его мнению, не уступают многим зарубежным аналогам в плане надежности.

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Источник: Российская газета