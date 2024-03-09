Автомобили Jeep скоро будут заправляться спиртом

Stellantis инвестирует 6 млрд долларов в развитие двигателей на этаноле

Концерн Stellantis, владеющий такими автобрендами, как Jeep, Citroen и Dodge, вкладывает колоссальные 6 миллиардов долларов в развитие автомобильного сектора в Южной Америке. Значительная часть этих инвестиций предназначена для производства двигателей на так называемом «гибком» топливе.

Гибкое топливо, также известное как E85, представляет собой смесь бензина и этанола, который является возобновляемым источником энергии, полученным из сахарного тростника. Двигатели на «гибком» топливе могут работать как на бензине, так и на этаноле или их комбинации.

Инвестиции в «гибкое» топливо в первую очередь согласуются с экологическими инициативами Stellantis. Этанол обладает более низким углеродным следом, чем бензин, и его использование может способствовать сокращению выбросов парниковых газов. Кроме того, производство этанола поддерживает местные сельскохозяйственные сообщества и снижает зависимость от ископаемого топлива.

В рамках этой инвестиционной программы Stellantis планирует выпускать 40 различных моделей автомобилей с двигателями на гибком топливе для южноамериканского рынка. Первые автомобили, оснащенные такими двигателями, появятся уже к концу 2024 года. Двигатели на гибком топливе будут устанавливаться как на новые модели, так и на существующие.

В дополнение к двигателям на «гибком» топливе Stellantis также будет инвестировать в гибридные установки и роботизированные коробки передач.

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Источник: Motor1