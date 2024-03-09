#
Выиграй Omoda S5
Где сэкономить?Китайские автоПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросС пробегомIQ-тестГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Lada Vesta
9 марта
Названы китайские автомобили, с которым придется конкурировать «Весте»
Эксперт перечислил авто, с которыми будет...
Автомобили Jeep скоро будут заправляться спиртом
9 марта
Автомобили Jeep скоро будут заправляться спиртом
Stellantis инвестирует 6 млрд долларов в...
Четверть автосервисов уже столкнулись с поддельными запчастями
9 марта
Четверть автосервисов уже столкнулись с поддельными запчастями
Чаще всего подделывают самые популярные и...

Автомобили Jeep скоро будут заправляться спиртом

Stellantis инвестирует 6 млрд долларов в развитие двигателей на этаноле

Концерн Stellantis, владеющий такими автобрендами, как Jeep, Citroen и Dodge, вкладывает колоссальные 6 миллиардов долларов в развитие автомобильного сектора в Южной Америке. Значительная часть этих инвестиций предназначена для производства двигателей на так называемом «гибком» топливе.

Гибкое топливо, также известное как E85, представляет собой смесь бензина и этанола, который является возобновляемым источником энергии, полученным из сахарного тростника. Двигатели на «гибком» топливе могут работать как на бензине, так и на этаноле или их комбинации.

ВЫИГРАЙ OMODA S5! До 2 апреля 2024 года посети любой официальный дилерский центр OMODA в своем городе и пройди тест-драйв OMODA S5.

Сколько бензина (и денег) уходит на прогрев мотора – замерили и посчитали

Инвестиции в «гибкое» топливо в первую очередь согласуются с экологическими инициативами Stellantis. Этанол обладает более низким углеродным следом, чем бензин, и его использование может способствовать сокращению выбросов парниковых газов. Кроме того, производство этанола поддерживает местные сельскохозяйственные сообщества и снижает зависимость от ископаемого топлива.

В рамках этой инвестиционной программы Stellantis планирует выпускать 40 различных моделей автомобилей с двигателями на гибком топливе для южноамериканского рынка. Первые автомобили, оснащенные такими двигателями, появятся уже к концу 2024 года. Двигатели на гибком топливе будут устанавливаться как на новые модели, так и на существующие.

В дополнение к двигателям на «гибком» топливе Stellantis также будет инвестировать в гибридные установки и роботизированные коробки передач.

Источник: Motor1

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемЛежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 1
09.03.2024
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0