Цены растут, а у «китайцев» нет конкуренции: эксперты о ситуации на авторынке РФ

Эксперты объяснили, почему автомобиль в России становится недостижимой роскошью

Доступность автомобиля для россиян за последние 10 лет сократилась почти в 2 раза. Сегодня на рынке средняя цена новой машины составляет порядка 3 млн рулей, это на 44% выше значений 2021 года. Такой вывод следует из данных ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД).

«Если взять десятилетнюю динамику, то в 2013 году отношение средней стоимости авто к размеру средней зарплаты составляло 27 раз, а в 2023 году — уже 48 раз. То есть автомобиль практически в 2 раза стал менее доступен», — уточнил вице-президент РОАД Алексей Григорьев в ходе круглого стола «Рынок автомобилей в России в 2024 году: какие тенденции?».

По итогам 2023 года в РФ продано 1,06 млн новых автомобилей (данные «Автостата»). Этот показатель отстает от итогов 2021 года, когда было реализовано 1,54 млн экземпляров. Григорьев считает, что по оптимистичному сценарию к концу 2024 года будет продано порядка 1,3 млн автомобилей.

Начавшийся в 2022 году кризис негативно отражается и на вторичном рынке, несмотря на его наполняемость, приобрести машину в хорошем состоянии старше 10 лет проблематично. Автомобили от китайского автопрома являются на сегодняшний день безальтернативным выбором. Что касается отечественных марок, то среди предприятий, имеющих собственное производство и инженерный потенциал, остается АВТОВАЗ, есть локальные наработки у УАЗа и «Москвича». Но основную часть отечественного автопрома, кроме продукции АВТОВАЗа, будут составлять российские версии китайских автомобилей, убеждены эксперты автоотрасли.

При этом, на фоне роста цен на автомобили и доминирования китайских брендов, покупка нового автомобиля для большинства жителей России становится недостижимой роскошью. Отечественный автомобильный рынок находится в подвешенном состоянии, констатируют эксперты. По оптимистичному прогнозу, в 2024 году российский рынок продолжит восстанавливаться, но до возвращения к докризисным показателям еще далеко.

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Источник: dp.ru