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Автопарк Смольного пополнится отечественными автомобилями

Чиновники Смольного на год раньше срока пересядут на отечественные автомобили

После рекомендации президента РФ Владимира Путина пересесть с иномарок на автомобили отечественных производителей сроки их закупки Смольным Петербурга сдвинулись с 2026 года на 2024-2025 гг.

Отмечается, что в список рекомендованных Минпромторгом РФ автомобилей вошли выпускаемые в России Lada, Москвич, Aurus, Evolute, УАЗ, Haval.

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Китайские кроссоверы за 2,5 млн рублей – российская сборка против белорусской

Согласно плану закупок ГБАУ Смольнинское на 2026 год, сумма контракта составляет 305 млн рублей. Это учреждение обеспечивает администрацию Петербурга и Мариинский дворец автомобилями. Но в Смольном решили закупить автомобили раньше, и сейчас в плане-графике на 2024-2025 годы значится закупка на 494 млн рублей. Всего в 2024 году на легковые автомобили планируется потратить 211,8 млн рублей, в 2025 году – 282,5 млн рублей.

Какие именно отечественные автомобили пополнят автопарк Смольного, пока неизвестно, в настоящее время губернатор Петербурга использует марку Mercedes-Benz различных классов и годов выпуска. В частности, есть Mercedes-Benz S-класса 450 4-matic (W223) 2019 года выпуска, цена такого автомобиля в зависимости от пробега составляет 8-10 млн рублей.

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Источник: neva.today

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Wikimedia | Aurus
11.03.2024
Фото:Wikimedia | Aurus
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