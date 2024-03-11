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Опередил китайский Tank: белорусский Belgee набирает популярность в России

«Автостат»: белорусский бренд Belgee впервые попал в топ-10 авторынка РФ

Белорусский автобренд Belgee в первый раз попал в топ-10 самых популярных на отечественном авторынке. Уточняется, что с 4 по 10 марта в РФ продали 541 новый автомобиль бренда Belgee, что позволило ему занять девятое место в рейтинге, опередив китайский бренд Tank (477 проданных за неделю единиц).

Возглавила рейтинг продаж Lada с результатом 7,37 тыс. единиц, далее следуют марки Haval, Geely, Chery, Changan, Omoda, Exeed и Lixiang. В общей сложности по итогам десятой недели текущего года в РФ реализовали 27,1 тыс. новых легковых машин.

Belgee
Belgee
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Китайские кроссоверы за 2,5 млн рублей – российская сборка против белорусской

Завод «БелДжи» создал автобренд Belgee в 2023 году. Первой моделью марки стал кроссовер X50 на базе Geely Coolray. На текущий год руководство завода наметило старт производства еще двух моделей — S50 и X70, за их основу возьмут Geely Emgrand и Geely Atlas Pro соответственно.

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Источник: аналитическое агентство «Автостат»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Belgee
11.03.2024
Фото:Belgee
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