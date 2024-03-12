Jetour X90 получит версию PRO

Среднеразмерный кроссовер Jetour X90 PRO поступит в продажу 20 марта

Jetour X90 PRO будет официально представлен 20 марта. Сегодня дилеры продают версию кроссовера Plus по цене от 3,4 млн рублей (129 900-171 900 юаней в Китае, что в рублях составляет 1,64-2,16 млн).

Jetour X90 PRO

Кроссовер будет оснащаться двумя бензиновыми двигателями на выбор – 1.6Т и 2.0 Т, а также получит два варианта салона – 5-местный и 7-местный.

Jetour X90 PRO

Внешне Jetour X90 PRO будет очень похож на кроссовер Shanhai L9, который в Россию не поставляется.

Jetour X90 PRO

Длина, ширина и высота автомобиля составляют 4858, 1925 и 1780 мм, а колесная база достигает 2850 мм. То есть, кроссовер сантиметров на семь больше, чем Hyundai Santa Fe.

В салоне установлены цифровая панель приборов и большой экран мультимедии диагональю 15,6 дюйма. Среди материалов отделки интерьера есть хрусталь, металл, кожа и дерево.

Двигатель 1.6Т имеет мощность 197 л.с. и 290 Нм, а мотор 2.0Т GDI – 254 л.с. и 390 Нм. Оба агрегата работают в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями.