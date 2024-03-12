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Авиакомпании S7 грозит штраф от ФАС за махинации с ценами на билеты

ФАС возбудила дело против авиаперевозчика S7 из-за махинаций с ценами на билеты

В отношении авиакомпании S7 возбуждено дело в связи с неисполнением официального предупреждения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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Ранее ФАС установила, что АО «Авиакомпания "Сибирь"» в рамках одного подкласса тарифа реализовала авиабилеты по разной стоимости.

«При этом различия цены не связаны с оказанием услуг на борту, дополнительными расходами перевозчика или временем до вылета, в которое пассажир приобретает билет», — уточнили в ФАС.

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Также выяснилось, что у авиаперевозчика и группы аффилированных лиц отсутствует коммерческая (ценовая) политика или другой документ, определяющий порядок ценообразования. Авиакомпании было выдано предупреждение, но перевозчик не исполнил его, констатируют в ФАС.

Речь идет о том, что авиаперевозчик должен был разработать и направить на согласование в службу коммерческую (ценовую) политику. В документе необходимо было отразить, в том числе, расчет и установление платы за перевозку пассажиров на экономически обоснованном уровне и правила определения допустимого уровня отклонения от него.

Несмотря на нарушение, в S7 пытались оспорить решение ФАС в суде, но Арбитражный суд города Москвы отклонил иск, поддержав позицию антимонопольного ведомства. Теперь принято решение о возбуждении дела в отношении АО «Авиакомпания "Сибирь"». Если вина авиаперевозчика будет доказана, он выплатит штраф, уточнили в ФАС.

Источник: tass.ru

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