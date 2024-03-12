Есть 31-миллионный автомобиль — АВТОВАЗ празднует юбилейный выпуск Lada
Ведущий отечественный автопроизводитель АВТОВАЗ анонсировал выпуск 31-миллионного автомобиля со дня основания предприятия. Юбилейной моделью стала Lada Vesta в новой модификации с автоматической трансмиссией. Автомобиль сошел с первой линии главного конвейера завода с порядковым номером 31.000.000. Об этом сообщили в пресс-службе завода.
На торжественной церемонии по этому поводу присутствовали заместитель главы Минпромторга РФ Альберт Каримов, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и президент АВТОВАЗа Максим Соколов.
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«Сегодняшнее событие – яркий показатель стабильности производства, которую трудовому коллективу АВТОВАЗа удается поддерживать год от года, несмотря на все вызовы, которые встают на пути», — сказал Каримов.
Глава региона Азаров назвал сегодняшнее событие значимым не только для завода, но и для всей страны.
«Выпуск миллионного автомобиля – это традиционный праздник для коллектива АВТОВАЗа. Это серьезная веха, это символ того, что предприятие работает, несмотря на санкции, кризисы, разрыв производственных цепочек», — заявил глава АВТОВАЗа Соколов.
Соколов также рассказал, что принято решение не ставить юбилейный автомобиль в музей, а отправить его в один из дилерских центров на продажу, и поздравил его будущего покупателя.
Lada Vesta с новой автоматической трансмиссией адаптирована к российским климатическим условиям, отличается экономичностью и обеспечивает более высокую динамику.
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Источник: пресс-служба АВТОВАЗа