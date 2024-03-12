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У рестайлинговой модели оказалось минимум отличий. А для чего тогда ее делали?

Сhery Fulwin A8 Pro поступит в продажу в Китае 18 апреля

Рестайлинговый Chery Fulwin A8 Pro, показанный на автосалоне в Гуанчжоу в 2023 году, создан на базе Fulwin A8. Считается, что это новинка – китайские бренды часто добавляют «Max» или «Pro» к названию существующей модели при создании свежего варианта.

Но, по сути, автомобили мало отличаются – одним из наиболее заметных новшеств является чуть более закрытая передняя часть.

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Chery Fulwin A8 Pro
Chery Fulwin A8 Pro

Fulwin A8 – это гибрид, его габариты составляют (д/ш/в): 4780/1843/1469 мм, колесная база – 2790 мм.

Внутри Chery Fulwin A8 Pro тоже никаких отличий от Fulwin A8. Единственное – на рулевом колесе теперь красуется надпись Fulwin, а не Chery.

Кроме того, цвет салона нового автомобиля теперь белый (у «дорестайлинговой» модели – черный).

Малютка электрокар с запасом хода в 200 км по бюджетной цене

Автомобиль оснащен гибридной силовой установкой, построенной на базе двигателя 1,5 с турбонаддувом, мощностью 156 л.с. и электродвигателя, установленного на передней оси, мощностью 150 кВт (203 л.с.). Здесь та же литий-железо-фосфатная аккумуляторная батарея емкостью 14,2 кВт.ч, что и у предшественника, то есть и запас хода, скорее всего, составит прежние 1400 км.

Официальные цены на Chery Fulwin A8 составляют от 119 900 до 149 900 юаней (1,5-1,9 млн рублей), поэтому цены на A8 Pro, вероятно, будут чуть выше.

Chery Fulwin A8 Pro
Chery Fulwin A8 Pro

Таким образом, если это тот же самый автомобиль, так зачем его вообще было выпускать, выдавая за обновление? Причина заключается в том, что при наличии огромной конкуренции китайским автопроизводителям необходимо создавать постоянный шум, чтобы привлечь внимание к бренду. При этом автоконцерны не раскрывают, оказывают ли эти дополнительные модели существенное влияние на продажи.

Источник: Сarnewschina

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 5
12.03.2024
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