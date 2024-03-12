У рестайлинговой модели оказалось минимум отличий. А для чего тогда ее делали?
Рестайлинговый Chery Fulwin A8 Pro, показанный на автосалоне в Гуанчжоу в 2023 году, создан на базе Fulwin A8. Считается, что это новинка – китайские бренды часто добавляют «Max» или «Pro» к названию существующей модели при создании свежего варианта.
Но, по сути, автомобили мало отличаются – одним из наиболее заметных новшеств является чуть более закрытая передняя часть.
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Fulwin A8 – это гибрид, его габариты составляют (д/ш/в): 4780/1843/1469 мм, колесная база – 2790 мм.
Внутри Chery Fulwin A8 Pro тоже никаких отличий от Fulwin A8. Единственное – на рулевом колесе теперь красуется надпись Fulwin, а не Chery.
Кроме того, цвет салона нового автомобиля теперь белый (у «дорестайлинговой» модели – черный).
Автомобиль оснащен гибридной силовой установкой, построенной на базе двигателя 1,5 с турбонаддувом, мощностью 156 л.с. и электродвигателя, установленного на передней оси, мощностью 150 кВт (203 л.с.). Здесь та же литий-железо-фосфатная аккумуляторная батарея емкостью 14,2 кВт.ч, что и у предшественника, то есть и запас хода, скорее всего, составит прежние 1400 км.
Официальные цены на Chery Fulwin A8 составляют от 119 900 до 149 900 юаней (1,5-1,9 млн рублей), поэтому цены на A8 Pro, вероятно, будут чуть выше.
Таким образом, если это тот же самый автомобиль, так зачем его вообще было выпускать, выдавая за обновление? Причина заключается в том, что при наличии огромной конкуренции китайским автопроизводителям необходимо создавать постоянный шум, чтобы привлечь внимание к бренду. При этом автоконцерны не раскрывают, оказывают ли эти дополнительные модели существенное влияние на продажи.
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Источник: Сarnewschina