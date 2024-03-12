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Готовятся испытания боевого «Зубила»

Новый беспилотный броневик доработали и отправляют на приемку

Беспилотный бронеавтомобиль, получивший название «Зубило», отправляется на испытания Армией России в апреле. Автомобиль был представлен на форуме «Армия-2023», но у заказчика было два пожелания по доработкам. «Ремдизель», разработавший бронемобиль, внес необходимые изменения в машину.

Беспилотный бронеавтомобиль «Зубило» от «Ремдизеля»
Беспилотный бронеавтомобиль «Зубило» от «Ремдизеля»

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«Апробация беспилотной платформы "Зубило" начнутся сразу в нескольких воинских подразделениях Вооруженных сил России в апреле. Машина была доработана исходя из пожеланий заказчика. В частности, был снижен ее вес и увеличена проходимость машины», – сообщили в «Ремдизеле».
Беспилотный бронеавтомобиль «Зубило» от «Ремдизеля»
Беспилотный бронеавтомобиль «Зубило» от «Ремдизеля»

Боевой беспилотник построен на шасси КАМАЗа. С его помощью можно подвозить боеприпасов, вести огневую поддержку штурмовых групп, эвакуировать раненых, подзаряжать дроны или радиостанции.

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Длина, ширина и высота «Зубила» составляют 7465, 2550 и 2100 мм, а дорожный просвет достигает 320 мм. Снаряженная масса до доработки составляла 13 300 кг. Насколько она была снижена – не сообщается. Полная масса достигает 16 000 кг. То есть, беспилотник способен перевозить более 2,7 тонн.

«Зубило» оснащен 350-сильным двигателем, благодаря которому бронемобиль способен разгоняться до скорости 100 км/ч.

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Кирилл Панов
Количество просмотров 1
12.03.2024
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