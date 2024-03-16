Наконец-то, мы можем наблюдать, что происходит внутри колеса

Камеру Go-Pro вставили в шину, чтобы понять, как работают балансировочные бусины

Внутреннее устройство шины мы никогда не видим. Именно поэтому видео с YouTube-канала Warped Perception необычайно увлекательно. Благодаря камере GoPro, установленной на колесе внутри шины, мы можем видеть, что происходит, когда автомобиль едет по дороге, а балансировочные бусины дают нам некоторое представление относительно того, что на самом деле там происходит.

Видеть внутреннюю часть шины, катящейся по дороге, достаточно странно. Для дополнительного эффекта добавляются вышеупомянутые балансировочные бусины. Это крошечные шарики из стекла или пластика, которые засыпают в шину после ее установки на обод, и предназначены они для балансировки колеса во время его вращения. В интернете можно найти всевозможные дискуссии, которые как подтверждают, так и опровергают мнение о том, работают ли они на самом деле.

Если не брать во внимание бусинки, просто интересно наблюдать за тем, что происходит внутри колеса, когда оно пересекает неровные улицы города. А еще просто приятно наблюдать, как бусины летают внутри шины при движении на медленной скорости.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Видео: YouTube