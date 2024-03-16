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Наконец-то, мы можем наблюдать, что происходит внутри колеса

Камеру Go-Pro вставили в шину, чтобы понять, как работают балансировочные бусины

Внутреннее устройство шины мы никогда не видим. Именно поэтому видео с YouTube-канала Warped Perception необычайно увлекательно. Благодаря камере GoPro, установленной на колесе внутри шины, мы можем видеть, что происходит, когда автомобиль едет по дороге, а балансировочные бусины дают нам некоторое представление относительно того, что на самом деле там происходит.

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Видеть внутреннюю часть шины, катящейся по дороге, достаточно странно. Для дополнительного эффекта добавляются вышеупомянутые балансировочные бусины. Это крошечные шарики из стекла или пластика, которые засыпают в шину после ее установки на обод, и предназначены они для балансировки колеса во время его вращения. В интернете можно найти всевозможные дискуссии, которые как подтверждают, так и опровергают мнение о том, работают ли они на самом деле.

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Если не брать во внимание бусинки, просто интересно наблюдать за тем, что происходит внутри колеса, когда оно пересекает неровные улицы города. А еще просто приятно наблюдать, как бусины летают внутри шины при движении на медленной скорости.

Видео: YouTube

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За РулемАлексеева Елена
Фото:motor1
16.03.2024
Фото:motor1
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