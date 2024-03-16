Наконец-то, мы можем наблюдать, что происходит внутри колеса
Внутреннее устройство шины мы никогда не видим. Именно поэтому видео с YouTube-канала Warped Perception необычайно увлекательно. Благодаря камере GoPro, установленной на колесе внутри шины, мы можем видеть, что происходит, когда автомобиль едет по дороге, а балансировочные бусины дают нам некоторое представление относительно того, что на самом деле там происходит.
|
ВЫИГРАЙ OMODA S5! До 2 апреля 2024 года посети любой официальный дилерский центр OMODA в своем городе и пройди тест-драйв OMODA S5.
Видеть внутреннюю часть шины, катящейся по дороге, достаточно странно. Для дополнительного эффекта добавляются вышеупомянутые балансировочные бусины. Это крошечные шарики из стекла или пластика, которые засыпают в шину после ее установки на обод, и предназначены они для балансировки колеса во время его вращения. В интернете можно найти всевозможные дискуссии, которые как подтверждают, так и опровергают мнение о том, работают ли они на самом деле.
Если не брать во внимание бусинки, просто интересно наблюдать за тем, что происходит внутри колеса, когда оно пересекает неровные улицы города. А еще просто приятно наблюдать, как бусины летают внутри шины при движении на медленной скорости.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
Видео: YouTube
ВЫИГРАЙ OMODA S5!
• До 2 апреля посети дилерский центр OMODA в своем городе.
• Опиши эмоции, сними фото, видео и опубликуй в VK с хештегом #ЗаРулемOmodaS5.
• Собери максимум лайков. Авторы десяти лучших постов поборются за автомобиль