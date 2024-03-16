Пример ленивого дизайна от Шкоды – глазам не верится

Skoda оснастила новый Superb очень странной панелью приборов [рука-лицо]

Skoda Superb вдруг стала комичным примером ленивого дизайна, который не вписывается в четкую концепцию из-за того, что не самым лучшим образом совмещает старые тенденции и новые.

Старые тенденции – это противосолнечный козырек панели приборов, а новые – цифровая панель приборов, из-за высокого контраста которой ей козырек не нужен.

Дизайн нового Skoda Superb

Но проблема не в этом, а в том, как дизайнеры Шкоды совместили эти два элемента – они просто вкрячили прямоугольный экран в старый классический козырек словно с размаху.

Дизайн салона нового Skoda Superb

Глядя на это, начинаешь невольно искать глазами шляпки гвоздей, оплавленный пластик и скотч. И создается впечатление, что если отковырнуть экран, то за ним окажутся старые добрые аналоговые приборы со стрелками.

Салон Volkswagen Passat, который является немецкой версией того же автомобиля, выглядит иначе. Его панель приборов вписана в интерьер гораздо более эстетичным образом:

Дизайн салона нового Volkswagen Passat