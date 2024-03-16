Пример ленивого дизайна от Шкоды – глазам не верится
Skoda Superb вдруг стала комичным примером ленивого дизайна, который не вписывается в четкую концепцию из-за того, что не самым лучшим образом совмещает старые тенденции и новые.
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Старые тенденции – это противосолнечный козырек панели приборов, а новые – цифровая панель приборов, из-за высокого контраста которой ей козырек не нужен.
Но проблема не в этом, а в том, как дизайнеры Шкоды совместили эти два элемента – они просто вкрячили прямоугольный экран в старый классический козырек словно с размаху.
Глядя на это, начинаешь невольно искать глазами шляпки гвоздей, оплавленный пластик и скотч. И создается впечатление, что если отковырнуть экран, то за ним окажутся старые добрые аналоговые приборы со стрелками.
Салон Volkswagen Passat, который является немецкой версией того же автомобиля, выглядит иначе. Его панель приборов вписана в интерьер гораздо более эстетичным образом:
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