#
Выиграй Omoda S5
Где сэкономить?Китайские автоПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросС пробегомIQ-тестГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Samsung S24 Ultra от Caviar
16 марта
Кому нужен Cybertruck, если можно взять Samsung за 797 тысяч рублей
Компания Caviar выпустила новую сборку –...
Mercedes-AMG E 53
16 марта
Mercedes-Benz представил «заряженную» версию Е-класса
Mercedes-AMG E 53 оснастили гибридной силовой...
Логотип Skoda
16 марта
Skoda представит новый компактный кроссовер этой весной
Презентация компактного кроссовера Skoda Elroq...

Пример ленивого дизайна от Шкоды – глазам не верится

Skoda оснастила новый Superb очень странной панелью приборов [рука-лицо]

Skoda Superb вдруг стала комичным примером ленивого дизайна, который не вписывается в четкую концепцию из-за того, что не самым лучшим образом совмещает старые тенденции и новые.

ВЫИГРАЙ OMODA S5! До 2 апреля 2024 года посети любой официальный дилерский центр OMODA в своем городе и пройди тест-драйв OMODA S5.

Старые тенденции – это противосолнечный козырек панели приборов, а новые – цифровая панель приборов, из-за высокого контраста которой ей козырек не нужен.

Дизайн нового Skoda Superb
Дизайн нового Skoda Superb

Но проблема не в этом, а в том, как дизайнеры Шкоды совместили эти два элемента – они просто вкрячили прямоугольный экран в старый классический козырек словно с размаху.

Дизайн салона нового Skoda Superb
Дизайн салона нового Skoda Superb

Jetour X90 получит версию PRO

Глядя на это, начинаешь невольно искать глазами шляпки гвоздей, оплавленный пластик и скотч. И создается впечатление, что если отковырнуть экран, то за ним окажутся старые добрые аналоговые приборы со стрелками.

Салон Volkswagen Passat, который является немецкой версией того же автомобиля, выглядит иначе. Его панель приборов вписана в интерьер гораздо более эстетичным образом:

Дизайн салона нового Volkswagen Passat
Дизайн салона нового Volkswagen Passat

Подпишитесь на «За рулем» в

Кирилл Панов
Фото:компании-производители
Количество просмотров 2
16.03.2024
Фото:компании-производители
Поделиться:
Оцените материал:
-1

Отзывы о Skoda Superb

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв