В Эстонии не угрожают конфискацией машин с российскими номерами — дипмиссия РФ

Эстония не станет конфисковывать автомобили с номерами РФ в своей стране

Со стороны властей Эстонии не поступало угроз в части конфискации автомобилей с российскими номерами, находящихся на территории прибалтийской страны. Об этом «Известиям» рассказали в российской дипмиссии.

«Что же касается судьбы находящихся в Эстонской Республике машин с российскими номерами, то власти республики до сих пор не угрожали их конфискацией. Рассчитываем, что до откровенного воровства в Таллине не опустятся», – сообщили в диппредставительстве.

Дипломаты подчеркнули, что введенный эстонскими властями запрет на въезд в республику автомобилей, зарегистрированных в РФ, расценивается как очередная дискриминация в отношении граждан России. Отказ от выдачи виз и ограничение на пересечение гражданами РФ границы Эстонии в посольстве тоже подвергли резкой критике.

«Очевидно, что цель подобных инициатив – создать дополнительные сложности для общения между народами наших стран, часто – членами одних семей, проживающими на разных берегах реки Наровы. Уверены, что, проводя политику самоизоляции, руководство Эстонии наносит вред, прежде всего, собственным жителям», – подчеркнули в посольстве.

Отмечается, что со стороны Российской Федерации не было никаких ответных мер на недружественные действия эстонских властей. Более того, Эстония включена в перечень государств, граждане которых могут обращаться за оформлением электронной въездной визы в Россию в упрощенном порядке.

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Источник: iz.ru