Этот мировой бренд с репутацией надежного вошел в топ-10 авто с плохими моторами

Audi и Maserati возглавили топ-10 брендов авто с самыми ненадежными двигателями

Бренд Volkswagen заслужил репутацию производителя, выпускающего надежные автомобили. Но кроссовер Taos вошел в топ-10 автомобилей с самыми ненадежными двигателями. Такой вывод сделали эксперты журнала GoBankingRates в ходе проведенного анализа в части долговечности моторов.

При покупке автомобиля от известного мирового бренда автовладельцы надеются, что он не доставит проблем и прослужит долгое время. Но в ходе опроса 300 тысяч автовладельцев, проведенного аналитиками Consumer Reports, выяснилось, что даже среди именитых брендов встречаются аутсайдеры.

Десятое место в антирейтинге журнала GoBankingRates занимает Jeep, а модели Wrangler и Grand Cherokee признаны худшими в части ресурса работы двигателя – 26 баллов из 100. У Volvo и ее гибрида XC60 ситуация вообще удручающая, всего 21 балл из 100 возможных. В топ-10 неожиданно вошел Volkswagen из-за своего не самого надежного кроссовера Taos. Кроме проблем с двигателем есть нарекания в части электрической системы и тормозов.

Land Rover и его внедорожник Range Rover 2024 года выпуска расположился на седьмом месте. Кроме частых поломок мотора опрошенные владельцы пожаловались на дороговизну ремонта. Jaguar и модель F-Pace занимает шестое место из-за низкого качества мотора и показателя прогнозируемой надежности всего в 18 баллов из 100.

В рейтинг худших марок с самым низким рейтингом двигателей вошли:

5 место – Chrysler с моделью Pacifica Hybrid;

4 место – Mercedes-Benz;

3 место – Ford с его F-150 Lighting;

2 место – Maserati;

1 место – Audi.

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Источник: finance.yahoo.com