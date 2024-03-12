Водитель Jaguar сбил пешеходов на тротуаре в Москве

Два человека пострадали при выезде иномарки на тротуар на севере Москвы

Водитель автомобиля Jaguar совершил наезд на пешеходов на тротуаре на севере российской столицы, два человека пострадали.

В столичной Госавтоинспекции заметили, что в районе дома № 22 по Верхней Масловке «водитель, управляя автомобилем Ягуар, не справился с управлением, выехал на тротуар и совершил наезд на пешеходов».

По предварительной информации, в результате ДТП два человека получили травмы разной степени тяжести. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Госавтоинспекция опубликовала фото темно-красного внедорожника с разбитой левой фарой. Авто остановилось в сугробе рядом с трансформаторной будкой.

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Источник: Telegram-канал Госавтоинспекции Москвы