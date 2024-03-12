В Петербурге продажи авто на вторичке упали почти на 13%

Авторынок Петербурга вырос в 1,5 раза по итогам января-февраля

Продажи новых авто на рынке Петербурге по итогам первых двух месяцев 2024 года выросли на 61,5%, всего было зарегистрировано 8643 новых автомобиля. Такими данными поделились эксперты «Автостат инфо».

В Ленинградской области количество сделок в январе-феврале выросло на 86,6% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года, в регионе зарегистрировано 2347 автомобилей.

Лидерство на рынке сохраняют автомобили китайского производства Geely и Haval (1224 и 1151 проданных машин), отечественный АВТОВАЗ занимает третье место по продажам (1141 экземпляров). Также в топ-10 вошли бренды из КНР: Chery (954), Changan (619), Exeed (435), Omoda (264), Tank (257), Li Xiang (253), замыкает рейтинг Kia из Кореи (186).

В Ленобласти в лидерах по итогам января-февраля — АВТОВАЗ, на его долю пришлось 476 проданных машин. За ним идут «китайцы»: Haval (408), Geely (271), Chery (266), Changan (184). Остальные бренды не превысили показатель в 100 экземпляров

По мнению экспертного сообщества, ключевым фактором для роста продаж в Петербурге стали скидки от дилеров. Независимый консультант Сергей Бургазлиев подчеркивает, что дилеры снижают цены на машины, чтобы получить квоты на ввоз новых иномарок.

«Для получения квоты на 2024 год. дилеры применяли скидки, бонусы, подарки и прочие механизмы стимулирования продаж, поэтому в январе-феврале были хорошие ценовые предложения», — констатирует эксперт.

Согласно данным РБК, на петербургском рынке скидки составляли порядка 15% и достигали 1 млн рублей. При этом вторичный рынок в Северо-Западном регионе сократился на 12,9% по сравнению с прошлым годом.

Продажи составили 21 756 машин с пробегом в Петербурге и 8977 — области.

По мнению эксперта авторынка Дениса Гаврилова, на падение повлияли два фактора: высокая ставка по автокредитам и сокращение предложений среди «свежих» подержанных автомобилей. Бургазлиев считает, что скидки на новые автомобили в начале 2024 года стали причиной снижения спроса на вторичке. Как только ситуация на рынке новых автомобилей изменится в сторону роста цен, продажи подержанных машин тоже пойдут вверх, резюмирует эксперт.

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Источник: spb.vedomosti.ru