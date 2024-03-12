Зачем любителям полихачить весной нужно пройти полный чек-ап — объясняет психолог

Психолог объяснила, как избыток тестостерона весной влияет на манеру вождения

Сезонные обострения у водителей и повышенный уровень тестостерона у мужчин в это время года могут стать причиной опасных ситуаций на дорогах. О последствиях перепадов гормонального фона весной корреспонденту издания «Газета.Ru» рассказала член профессиональной психотерапевтической лиги России, психолог Армена Аракелова.

«Весна — период повышенной гормональной активности, что приводит к росту оживленности на дорогах. Пик тестостерона среди мужского населения приходится на весну и лето. Избыток гормона в организме может провоцировать агрессивные состояния. Они часто становятся причиной рискованных и необдуманных решений на дороге», — объясняет собеседник издания.

В зимний сезон большинство людей подвержены апатично-депрессивному состоянию, которому способствуют недостаток солнца и авитаминоз, уточняет Аракелова. С приходом весны у людей наступает эмоциональный подъем, сдержанность уступает место импульсивному поведению, в том числе за рулем, как следствие — возникновение нештатных ситуаций на трассе.

На этом фоне рекомендуется весной пройти комплексное обследование организма, так называемый чек-ап, советует психолог. Если выяснится, что уровень тестостерона зашкаливает, необходимо предпринять меры, чтобы направить эту энергию в продуктивное и положительное русло. Дело в том, что высокий уровень тестостерона — это не только про либидо или агрессию, речь в этом случае идет и об улучшении качества жизни и достижении поставленных целей, резюмирует Аракелова.

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Источник: gazeta.ru