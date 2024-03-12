#
Выиграй Omoda S5
Где сэкономить?Китайские автоПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросС пробегомIQ-тестГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Замена Toyota Camry по цене от 2 млн: новый седан Peugeot 508 L привезут в РФ
12 марта
Замена Toyota Camry по цене от 2 млн: новый седан Peugeot 508 L привезут в РФ
Российские дилеры запустят продажи нового...
Что важно учесть при покупке бэушного автомобиля
12 марта
Что важно учесть при покупке бэушного автомобиля
Эксперт Попов перечислил признаки скрученного...
Зачем любителям полихачить весной нужно пройти полный чек-ап — объясняет психолог
12 марта
Зачем любителям полихачить весной нужно пройти полный чек-ап — объясняет психолог
Психолог объяснила, как избыток тестостерона...

Зачем любителям полихачить весной нужно пройти полный чек-ап — объясняет психолог

Психолог объяснила, как избыток тестостерона весной влияет на манеру вождения

Сезонные обострения у водителей и повышенный уровень тестостерона у мужчин в это время года могут стать причиной опасных ситуаций на дорогах. О последствиях перепадов гормонального фона весной корреспонденту издания «Газета.Ru» рассказала член профессиональной психотерапевтической лиги России, психолог Армена Аракелова.

«Весна — период повышенной гормональной активности, что приводит к росту оживленности на дорогах. Пик тестостерона среди мужского населения приходится на весну и лето. Избыток гормона в организме может провоцировать агрессивные состояния. Они часто становятся причиной рискованных и необдуманных решений на дороге», — объясняет собеседник издания.
ВЫИГРАЙ OMODA S5! До 2 апреля 2024 года посети любой официальный дилерский центр OMODA в своем городе и пройди тест-драйв OMODA S5.

Citroen вернулся – тест первой (официально продающейся) модели

В зимний сезон большинство людей подвержены апатично-депрессивному состоянию, которому способствуют недостаток солнца и авитаминоз, уточняет Аракелова. С приходом весны у людей наступает эмоциональный подъем, сдержанность уступает место импульсивному поведению, в том числе за рулем, как следствие — возникновение нештатных ситуаций на трассе.

На этом фоне рекомендуется весной пройти комплексное обследование организма, так называемый чек-ап, советует психолог. Если выяснится, что уровень тестостерона зашкаливает, необходимо предпринять меры, чтобы направить эту энергию в продуктивное и положительное русло. Дело в том, что высокий уровень тестостерона — это не только про либидо или агрессию, речь в этом случае идет и об улучшении качества жизни и достижении поставленных целей, резюмирует Аракелова.

Источник: gazeta.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
12.03.2024
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0