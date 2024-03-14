#
Выиграй Omoda S5
Где сэкономить?Китайские автоПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросС пробегомIQ-тестГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Теперь и в РФ: этот кроссовер с полным приводом вошел в топ самых надежных в мире
14 марта
Теперь и в РФ: этот кроссовер с полным приводом вошел в топ самых надежных в мире
Кроссовер Venza из рейтинга самых надежных...
Кроссовер по цене квартиры: эти машины стоят больше, чем жилье
14 марта
Кроссовер по цене квартиры: эти машины стоят больше, чем жилье
В России цены на некоторые новые автомобили...
Mini Aceman
14 марта
В 2025 году на рынок выйдет флагманский кроссовер Aceman от Mini
В Сети рассекретили внешний вид нового...

Эта функция в машине спасет вас от риска ДТП и предотвратит занос на трассе

В ГИБДД объяснили, чем чревато отключение в авто системы курсовой устойчивости

Отключать в автомобилях систему курсовой устойчивости (ESP), особенно начинающим водителям, чревато снижением безопасности транспортного средства и риском ДТП. Об этом рассказал представитель ГИБДД.

Современные автомобили, включая машины отечественного производства, оснащены системой курсовой устойчивости. Более того, в некоторых странах продажи транспортных средств без ESP вообще запрещены. Стоит отметить, что безопасность автомобиля существенно повышается благодаря устойчивости траектории движения.

ВЫИГРАЙ OMODA S5! До 2 апреля 2024 года посети любой официальный дилерский центр OMODA в своем городе и пройди тест-драйв OMODA S5.

Какие ваши доказательства?! Разобрали штраф за проезд на желтый

ESP призвана предотвратить занос или потерю контроля над автомобилем на трассе. Это происходит благодаря взаимодействию датчиков ABS, передающих в блок ESP информацию о скорости вращения всех колес и положении руля. На основании этих данных система в автоматическом режиме способна подтормаживать одно из колес для придания машине правильной траектории движения.

Риск ДТП снижается в разы благодаря системе ESP, но производители предоставили водителям возможность отключать ее. Это оправданно, если, например, нужно выехать из сугроба или песка. Дрифт на асфальте и управляемый занос на льду тоже возможен только при отключенной ESP. Но не стоит забывать, что в таких экстремальных условиях не все водители могут квалифицированно управлять автомобилем.

Поэтому в ГИБДД рекомендуют отключать систему стабилизации только в случаях крайней необходимости, особенно начинающим водителям. При повседневной эксплуатации автомобиля ESP поможет автовладельцу избежать заноса при объезде неожиданного препятствия на дороге или при обгоне на скользкой трассе.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: njcar.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемСветлана Тарасенко
Фото:МЧС России/ТАСС
Количество просмотров 1
14.03.2024
Фото:МЧС России/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
0