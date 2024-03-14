Эта функция в машине спасет вас от риска ДТП и предотвратит занос на трассе

В ГИБДД объяснили, чем чревато отключение в авто системы курсовой устойчивости

Отключать в автомобилях систему курсовой устойчивости (ESP), особенно начинающим водителям, чревато снижением безопасности транспортного средства и риском ДТП. Об этом рассказал представитель ГИБДД.

Современные автомобили, включая машины отечественного производства, оснащены системой курсовой устойчивости. Более того, в некоторых странах продажи транспортных средств без ESP вообще запрещены. Стоит отметить, что безопасность автомобиля существенно повышается благодаря устойчивости траектории движения.

ESP призвана предотвратить занос или потерю контроля над автомобилем на трассе. Это происходит благодаря взаимодействию датчиков ABS, передающих в блок ESP информацию о скорости вращения всех колес и положении руля. На основании этих данных система в автоматическом режиме способна подтормаживать одно из колес для придания машине правильной траектории движения.

Риск ДТП снижается в разы благодаря системе ESP, но производители предоставили водителям возможность отключать ее. Это оправданно, если, например, нужно выехать из сугроба или песка. Дрифт на асфальте и управляемый занос на льду тоже возможен только при отключенной ESP. Но не стоит забывать, что в таких экстремальных условиях не все водители могут квалифицированно управлять автомобилем.

Поэтому в ГИБДД рекомендуют отключать систему стабилизации только в случаях крайней необходимости, особенно начинающим водителям. При повседневной эксплуатации автомобиля ESP поможет автовладельцу избежать заноса при объезде неожиданного препятствия на дороге или при обгоне на скользкой трассе.

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Источник: njcar.ru