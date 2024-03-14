Эта функция в машине спасет вас от риска ДТП и предотвратит занос на трассе
Отключать в автомобилях систему курсовой устойчивости (ESP), особенно начинающим водителям, чревато снижением безопасности транспортного средства и риском ДТП. Об этом рассказал представитель ГИБДД.
Современные автомобили, включая машины отечественного производства, оснащены системой курсовой устойчивости. Более того, в некоторых странах продажи транспортных средств без ESP вообще запрещены. Стоит отметить, что безопасность автомобиля существенно повышается благодаря устойчивости траектории движения.
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ESP призвана предотвратить занос или потерю контроля над автомобилем на трассе. Это происходит благодаря взаимодействию датчиков ABS, передающих в блок ESP информацию о скорости вращения всех колес и положении руля. На основании этих данных система в автоматическом режиме способна подтормаживать одно из колес для придания машине правильной траектории движения.
Риск ДТП снижается в разы благодаря системе ESP, но производители предоставили водителям возможность отключать ее. Это оправданно, если, например, нужно выехать из сугроба или песка. Дрифт на асфальте и управляемый занос на льду тоже возможен только при отключенной ESP. Но не стоит забывать, что в таких экстремальных условиях не все водители могут квалифицированно управлять автомобилем.
Поэтому в ГИБДД рекомендуют отключать систему стабилизации только в случаях крайней необходимости, особенно начинающим водителям. При повседневной эксплуатации автомобиля ESP поможет автовладельцу избежать заноса при объезде неожиданного препятствия на дороге или при обгоне на скользкой трассе.
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Источник: njcar.ru