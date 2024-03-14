Экс-пилот Формулы-1 Даниил Квят на гонке NASCAR будет пилотировать Chevrolet

Самый успешный экс-пилот Формулы-1 из России Квят примет участие в гонке NASCAR

Самый успешный российский гонщик, бывший пилот Формулы-1 Даниил Квят примет участие в этапе Национальной ассоциации гонок серийных автомобилей (NASCAR) в Остине в составе американской команды SS GreenLight Racing. Соответствующее сообщение появилось в официальном аккаунте команды в соцсетях.

Квят будет управлять Chevrolet, а сама гонка запланирована на 23 марта. Дебют российского гонщика в NASCAR состоялся в июле 2022 года. Он принял участие в трех гонках, но к финишу пришел только в одной из них. В последнее время Квят выступал в чемпионате мира по автогонкам на выносливость (WEC).

Даниил Квят

Напомним, на счету Квята три подиума, один быстрейший круг и 202 набранных очка. В период с 2013 по 2017 годы, а затем с 2019 по 2020 годы россиянин был пилотом команд Формулы-1. В сезоне 2021 года Квят был резервным гонщиком в составе французской гоночной команды «Альпин».

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Источник: ria.ru