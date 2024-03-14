Changan: «это глобальное решение для полного привода»

Changan выпустил новый двигатель Blue Whale Power для полноприводных кроссоверов

В Китае состоялась презентация Changan Automobile новой технологии Blue Whale Power. Как заявили представители компании Blue Whale Power – это глобальное решение для полного привода, созданное Changan Automobile, новый гибридный двигатель.

Он оснащен системой впрыска топлива сверхвысокого давления 500 бар, имеет отношение цилиндров к диаметру 1,45 такта, оснащен технологией высокоэнергетического зажигания 150 мДж (самая мощная в мире технология стартера).

Гибридная силовая установка Blue Whale Power от Changan Automobile

Двухмоторный электропривод и интеллектуальная система управления (IEM) полностью разработаны инженерами Changan. На холостых оборотах уровень шума нового мотора составляет всего 37,9 дБ.

С новой силовой установкой двухтонный полноприводный автомобиль, например, способен разгоняться до 150 км/ч, а разгон до 100 км/ч займет 6,9 секунды. Кроме того, новая установка будет необычайно экономична (насколько, пока не сообщается) и сможет поддерживать 6 режимов вождения.

Согласно планам компании, в 2024 году у Changan Automobile появятся две важные модели, оснащенные новым двигателем Blue Whale Power. Это кроссовер Changan UNI-Z и внедорожник Deepal G318, который составит конкуренцию Tank 400.

Их производство начнется во втором квартале 2024 года.