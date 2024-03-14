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«Китайцы» справились: автовладельцы рассказали об эксплуатации своих машин зимой

Авто.ру: 74% владельцев китайских машин остались довольны ими по итогам зимы

74% владельцев китайских машин довольны эксплуатацией своих авто зимой и оценивают опыт владения ими на «хорошо» или «отлично». Таковы итоги опросов сервисных отделов дилерских центров и автовладельцев, проведенных специалистами сервиса Авто.ру.

39% респондентов рассказали, что довольны эксплуатацией китайских машин этой зимой и оценили свой опыт на 4 из 5 баллов. 32% опрошенных оценили эксплуатацию таких авто зимой на 5 баллов, 23% дали оценку в 3 балла. И только 6% сочли опыт этого года неудовлетворительным (1-2 балла).

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Участники опроса указали на довольно низкую стоимость ремонта китайских машин. Например, на вопрос о стоимости ремонта 48% дилеров ответили, что средний чек ремонтных работ у владельцев китайских иномарок составил меньше 20 тысяч рублей, 35% респондентов определили средний чек от 20 до 50 тысяч рублей, а 13% – от 50 до 80 тысяч рублей.

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Источник: Autonews.ru

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Depositphotos
14.03.2024
Фото:Depositphotos
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