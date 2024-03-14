Новый кроссовер будет востребован на рынке — эксперт назвал условие для спроса

Кроссоверу X-Cross 7 прогнозируют хорошие перспективы и высокий спрос на рынке

При условии адекватной ценовой политики новый российский кроссовер X-Cross 7 имеет все шансы на высокий спрос на рынке России. Таким мнением с «Аргументами и Фактами» поделился партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

Продажи нового кроссовера от «Автозавод Санкт-Петербург» X-Cross 7 стартуют уже в конце весны 2024 года.

Xcite X-Cross 7

«Даже визуально видно, что эта модель является точной копией популярной на нашем рынке китайской Chery Tiggo 7 Pro. Она уже сейчас хорошо продается, поэтому и X-Cross 7 от "Автозавода Санкт-Петербург" будет востребована, смена шильдика на спрос не повлияет», – убежден эксперт.

Моржаретто подчеркнул, что на популярность новинки окажет влияние цена. Ее пока не объявили, но ожидается, что она должна быть не выше имеющихся на рынке китайских моделей.

«Кроме того, перспективы X-Cross 7 во многом будут зависеть от договоренностей между питерским автозаводом и китайскими производителями относительно продаж. Будет странно, если у нас на рынке будут одновременно представлены две одинаковые модели с разными шильдиками», — объясняет собеседник издания.

По мнению Моржаретто, китайцы и петербургский завод могут прийти к соглашению в части стратегии продаж на рынке РФ. Например, на первом этапе Chery будет продавать в России только модель в максимальной комплектации и с полным приводом, а завод в Петербурге будет выпускать автомобили в базовой комплектации и с передним приводом, предположил Моржаретто.

«Либо китайцы могут полностью снять с продаж у нас Tiggo 7 Pro и запустить новую модель, а под питерским брендом Xcite будут выпускаться X-Cross 7 в разных комплектациях», — резюмировал эксперт.

Напомним, накануне, 13 марта, «Автозавод Санкт-Петербург» представил модель Xcite X-Cross 7. Кроссовер оснащен бензиновым двигателем мощностью 147 л.с., крутящий момент составляет 210 Нм. Отмечается, что исходной моделью для Xcite X-Cross 7 стал Chery Tiggo 7 производства Китая.

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Источник: aif.ru