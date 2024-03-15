Цены на новые автомобили в 2024 году вырастут на 20-25% — эксперт

В Банке России назвали причину роста цен на новые автомобили в РФ в 2024 году

Рост цен на автомобили на авторынке России обусловлен зависимостью российских автопроизводителей от импортных комплектующих. В настоящее время это является ключевой проблемой отрасли, хотя автопром и рынок адаптируются к новым условиям и ситуация в целом улучшается. Такой вывод следует из доклада Центробанка.

Отмечается, что в 2023 году структура рынка кардинально изменилась и увеличилась доля импорта.

«В сегменте легковых автомобилей существенно расширилось присутствие китайских партнеров, в том числе за счет импортных поставок готовых автомобилей, комплектующих, а также организации крупноузловой контрактной сборки на территории России», — отмечается в докладе ЦБ.

Банк России прогнозирует, что процесс перезапуска автозаводов продлится до 2027 года. Выпуск отечественных брендов превысил показатели 2021 года, и этот фактор стал основополагающим в части восстановления производства, отмечается в докладе.

Дальнейший рост производства аналитики связывают с развитием брендов РФ и увеличением контрактной сборки брендов из дружественных стран на отечественных заводах. При этом указывается риск повторных санкций в отношении партнеров из дружественных стран.

По мнению независимого консультанта по автопрому Сергея Бургазлиева, новые отечественные бренды зависят от поставок зарубежных комплектующих и машинокомплектов из-за рубежа. У традиционных автобрендов РФ аналогичная ситуация, особенно в части электронных компонентов, подчеркивает Бургазлиев. В докладе отмечается, что в начале 2024 года объемы продаж новых автомобилей в России достигли уровня конца 2021 года.

«Этому способствовали восстановление потребительской активности и эффект низкой базы. Сдерживающим фактором остается высокая стоимость автомобилей, в том числе из-за повышения утилизационного сбора», — отмечается в докладе регулятора.

Что касается цен на авто, то в январе текущего года они выросли, в среднем, на 12%, отечественные подорожали на 18%, а стоимость иномарок выросла на 4,4%. В Банке России в качестве причины указывают высокий спрос на фоне сохранения роста издержек, включая зависимость от импортных комплектующих.

Сдерживающим фактором роста цен на иномарки стали укрепление рубля в конце 2023 года и затоваренность складов, преимущественно китайских марок, отмечается в докладе.

Новые правила таможенного оформления автомобилей, ввозимых на рынок России через страны ЕАЭС, окажут влияние на ценообразование, цены на машины могут вырасти на 20–25%, прогнозирует Бургазлиев.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: iz.ru