«Москва никогда не спит» и ее общественный транспорт тоже

Заммэра Москвы Максим Ликсутов напомнил о круглосуточных маршрутах столицы

15 марта празднуется международный день сна, поэтому встать сегодня попозже, вздремнуть в обед или лечь вечером пораньше – отличная идея. Но, конечно, не для всех и не в вечер пятницы. И для тех, кто предпочитает проводить конец рабочей пятидневки не дома, городской транспорт работает ночью!

Жителям домов ночной общественный транспорт шумом не докучает, так как на 5 маршрутах курсируют электробусы. А вот схема самого популярного ночного маршрута зимы:

Самый популярный ночной маршрут зимы в Москве

Максим Ликсутов напомнил, что сегодня в Москве действуют 16 ночных городских маршрутов. Ежедневно с полуночи до 6 утра на них совершают в среднем более 2,6 тыс. поездок. Маршруты ходят после закрытия метро, связывают 70 районов столицы с центром, а также с аэропортами «Внуково», «Шереметьево» и вокзалами.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта:

— Жители столицы могут ездить по городу даже после закрытия метро. На ночных маршрутах работают более 160 автобусов и электробусов российского производства.

За прошедшую зиму пассажиры совершили на них более 240 тыс. поездок.

Продолжаем обеспечивать горожан комфортным транспортом в любое время суток по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина.