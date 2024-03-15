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Кроссовер на базе Lada Vesta – появились первые «мулы»
На АВТОВАЗе начали испытания первых версий...

Кроссовер на базе Lada Vesta – появились первые «мулы»

На АВТОВАЗе начали испытания первых версий кроссоверов на базе Весты

«Мул» – это первая версия новой модели, которая пока не имеет законченного дизайна (и дизайна вообще). С помощью «мулов» тестируется ходовая часть будущего автомобиля, его двигатели, коробки и оценивается слаженность их работы. Тем временем дизайнеры начинают параллельно работать над внешностью новинки и обсуждать ее с руководством.

Вот такие «Мулы» нового кроссовера на базе Лады Весты появились на Волжском автозаводе, пишет Газета.ру со ссылкой на директора продуктовых программ и проектов АВТОВАЗа Олега Груненкова.

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«Мы действительно приступили к созданию кроссовера на платформе Vesta. Мы его будем позиционировать в сегменте B+. Но пока мы не анонсируем сроки запуска этого автомобиля. У нас уже наработан дизайн, он на утверждении. Мы сейчас на этапе выбора поставщиков. Пока испытываются "мулы", наши наработки на платформе Vesta по нашим стандартам, — прототипы», – рассказал Груненков.

При проектировании новинки активно применяется компьютерное моделирование, а получившиеся макеты проходят валидацию и адаптацию в цифровом виде, а также виртуальные краш-тесты.

«Физические образцы, финальный вариант [кроссовера], появятся, когда уже кузова будут выпускаться непосредственно в производстве. Как правило, это за год до начала запуска этого автомобиля. Там уже из этих кузовов соберем определенные прототипы, пилотные серии. На них проведем все циклы валидации и сертификации. Пока мы не начали этого делать», – пояснил Олег Груненков.

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По словам главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, производство нового кроссовера должно начаться в 2026 году.

Автомобиль будет переднеприводным, но сможет заменить некогда популярный Рено Дастер.

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Кирилл Панов
Фото:АВТОВАЗ
15.03.2024
Фото:АВТОВАЗ
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