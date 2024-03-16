Nissan лишит мир легендарного автомобиля в следующем году

Nissan планирует снять с производства спорткар GT-R в 2025 году

Согласно информации, опубликованной японским изданием Mag-X, Nissan выпустит последнюю партию автомобилей GT-R в 2025 году, после чего производство будет прекращено. Причиной этого решения стала невозможность производства некоторых компонентов спорткара в дальнейшем.

Nissan GT-R R35

Это не первый раз, когда Nissan принимает подобное решение. В последние годы компания уже сняла GT-R с продажи на некоторых рынках, что вызвало сожаление у многих поклонников марки. Однако сообщение о прекращении производства GT-R действительно означает, что эта легендарная модель больше не будет доступна для приобретения.

GT-R, также известный как R35, дебютировал в 2007 году и с тех пор прошел несколько модернизаций.

Однако, несмотря на прекращение производства GT-R, Nissan продолжит развивать и предлагать другие модели, которые будут соответствовать ожиданиям и потребностям автолюбителей. Возможно появление новых спортивных автомобилей, которые продолжат наследие GT-R и принесут новые технологические достижения в эту область.

Источник: Mag-X