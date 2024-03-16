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В России появится новый бренд автомобилей и мотоциклов с итальянскими корнями

Бренд SWM выходит на российский рынок с доступными кроссоверами и мотоциклами

В скором времени российский авторынок пополнится новым брендом SWM, презентация которого запланирована на 20 марта этого года. Сборка автомобилей будет осуществляться на заводе «Автотор» в Калининграде.

Первоначально ассортимент SWM будет представлен кроссоверами G01F и G05 Pro. G01F будет доступен в пятиместной версии, а G05 Pro – в пяти- или семиместной. Ожидается, что SWM G05 Pro станет одним из самых бюджетных семиместных кроссоверов на российском рынке.

SWM G01F
SWM G01F
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Оба кроссовера оснащены 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 139 л. с. и семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Среди опций – светодиодная оптика, цифровая приборная панель, мультимедийная система, система кругового обзора, климат-контроль с ионизатором воздуха, панорамная крыша, полный зимний пакет и комплекс водительских помощников.

Стоимость SWM G01F будет начинаться от 2,6 млн рублей, а флагманский SWM G05 Pro обойдется в 2,62-2,73 млн рублей.

В российскую линейку SWM также войдут мотоциклы Stormbreaker V 1200, SuperDual 650, Торнадо 520, SWM 500 и 500GY, а также Kingroad 650.

Отличительными особенностями мотоциклов SWM являются надежность, простота в управлении и доступная цена. Они предназначены для широкого круга райдеров, как начинающих, так и опытных.

Выход на российский рынок нового бренда SWM ожидается с большим интересом.

Источник: Quto

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 2
16.03.2024
Фото:Wikimedia
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