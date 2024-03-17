В США растет страх перед беспилотниками

Большинство водителей боятся беспилотников, говорится в новом исследовании

Новое исследование Американской автомобильной ассоциации (AAA) показало, что большинство людей боятся автономных транспортных средств. Что еще более удивительно: за последние годы это число увеличилось, а доверие к беспилотникам упало.

66% респондентов заявили, что боятся автономных автомобилей. Это больше, чем в 2023 году, когда страх перед беспилотниками испытывали 55% людей, но меньше, чем в 2022 году, когда к автономным транспортным средствам со страхом относились 68% людей.

Зато процент доверяющих беспилотным автомобилям стабилен – всегда 9%. Остальные люди относятся к автономным автомобилям насторожено.

Но некоторые функции помощи водителю, которые являются частью беспилотных систем, людям все же нравятся. Более половины опрошенных хотят иметь систему автоматического торможения при движении задним ходом и систему удержания в полосе движения, а 49% – адаптивный круиз-контроль.

Кстати, другое исследование AAA показало, что перечисленные системы не всегда работают корректно.