Игрушка, убирающая пыль: водителям предложили необычный способ почистить руль

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«БелНовости»: быстро почистить руль машины можно с помощью лизуна

Быстро и эффективно очистить руль машины можно при помощи популярной игрушки – лизуна.

Для очищения руля эксперты советуют растянуть липкую игрушку и обтянуть ею руль. Снять с детали ее можно будет уже через несколько секунд. Игрушка уберет всю пыль с рулевого колеса, приклеив ее к себе.

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Аналогично при помощи игрушки можно очистить все кожаные и пластиковые поверхности внутри салона. Лизун сможет легко проникнуть в труднодоступные места.

Ранее «За рулем» назвал причины скорого исчезновения машин с МКП.

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Источник: «БелНовости»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:freepik / yastremskaolga
Количество просмотров 1
15.03.2024
Фото:freepik / yastremskaolga
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