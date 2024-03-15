Игрушка, убирающая пыль: водителям предложили необычный способ почистить руль

«БелНовости»: быстро почистить руль машины можно с помощью лизуна

Быстро и эффективно очистить руль машины можно при помощи популярной игрушки – лизуна.

Для очищения руля эксперты советуют растянуть липкую игрушку и обтянуть ею руль. Снять с детали ее можно будет уже через несколько секунд. Игрушка уберет всю пыль с рулевого колеса, приклеив ее к себе.

Аналогично при помощи игрушки можно очистить все кожаные и пластиковые поверхности внутри салона. Лизун сможет легко проникнуть в труднодоступные места.

Ранее «За рулем» назвал причины скорого исчезновения машин с МКП.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: «БелНовости»