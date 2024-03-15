Игрушка, убирающая пыль: водителям предложили необычный способ почистить руль
«БелНовости»: быстро почистить руль машины можно с помощью лизуна
Быстро и эффективно очистить руль машины можно при помощи популярной игрушки – лизуна.
Для очищения руля эксперты советуют растянуть липкую игрушку и обтянуть ею руль. Снять с детали ее можно будет уже через несколько секунд. Игрушка уберет всю пыль с рулевого колеса, приклеив ее к себе.
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Аналогично при помощи игрушки можно очистить все кожаные и пластиковые поверхности внутри салона. Лизун сможет легко проникнуть в труднодоступные места.
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Источник: «БелНовости»
Фото:freepik / yastremskaolga
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15.03.2024
Фото:freepik / yastremskaolga
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