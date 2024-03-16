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Duster «на минималках»: появились фото базовой версии

Опубликованы изображения нового Dacia Duster в минимальной комплектации

Французский автопроизводитель Dacia представил на своем веб-сайте конфигуратор нового бестселлера – Duster, начальная версия которого предлагает базовый набор опций.

Dacia Duster
Dacia Duster

Внешне базовая комплектация Duster отличается от остальных. Цвет кузова только белый. Автомобиль оснащен 16-дюймовыми штампованными дисками, передними подушками безопасности, системой стабилизации и экстренного торможения, задними парктронниками и датчиком света.

Dacia Duster
Dacia Duster

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Салон базовой версии Duster выполнен из ткани и оснащен кондиционером. В базовой комплектации Duster отсутствует медиасистема.

Базовая версия Duster доступна только с передним приводом и оснащается 1,0-литровым трехцилиндровым турбодвигателем мощностью 100 л. с. Двигатель работает в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Dacia Duster
Dacia Duster

Расход топлива заявлен на уровне 8 литров на 100 км, что обеспечивает общий запас хода до 1250 км на одном баке.

Источник: Daily-Motor

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Dacia
16.03.2024
Фото:Dacia
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Отзывы о Renault Duster (25)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Renault Duster  2014
/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

Высокая остаточная стоимость, продал в 2021 г. за цену по которой покупал в 2014 году.

Недостатки:

неудачное расположение Медиа системы, поэтому неудобно ей управлять в движении. Большой расход топлива при 2.0 л. и 4х4.

Комментарий:

Хотел брать новый Дастер-2, но из-за такого роста цен на него я пересел на Сандеро Степвей, экономичнее и соответствует моему бюджету

+18