Неубиваемый бюджетный аналог «Гранты» появился на российском рынке

В РФ привезли надежный бюджетный седан Chevrolet Cobalt по цене 1,65 млн рублей

В России появился бюджетный седан Chevrolet Cobalt, который благодаря надежной конструкции и популярности в сфере такси заслужил репутацию «неубиваемого» автомобиля.

Chevrolet Cobalt

Chevrolet Cobalt сопоставим по классу с Lada Granta, хотя по цене ближе к Lada Vesta. Самая дорогая комплектация Granta Sport стоит 1 373 900 рублей, тогда как Vesta в комплектации Life или Enjoy можно приобрести за 1,6 млн рублей.

Самые дешевые Cobalt на российском рынке предлагаются частными продавцами из Уфы и Оренбурга по цене от 1,65 млн рублей. Это автомобили 2023 года выпуска с полным комплектом документов для постановки на учет.

Все Cobalt оснащены кондиционером, электроусилителем руля, противотуманными фарами, центральным замком, бортовым компьютером, электростеклоподъемниками и штатной аудиосистемой с Bluetooth.

Интерьер Chevrolet Cobalt

Под капотом Cobalt установлен 106-сильный бензиновый двигатель объемом 1,6 литра, работающий в паре с механической или автоматической коробкой передач. Привод только передний.

Эксперты высоко оценивают надежность и простоту конструкции Cobalt, что делает его идеальным выбором для такси и повседневной эксплуатации в условиях российских дорог.

Источник: Автоновости дня