Неубиваемый бюджетный аналог «Гранты» появился на российском рынке
В России появился бюджетный седан Chevrolet Cobalt, который благодаря надежной конструкции и популярности в сфере такси заслужил репутацию «неубиваемого» автомобиля.
Chevrolet Cobalt сопоставим по классу с Lada Granta, хотя по цене ближе к Lada Vesta. Самая дорогая комплектация Granta Sport стоит 1 373 900 рублей, тогда как Vesta в комплектации Life или Enjoy можно приобрести за 1,6 млн рублей.
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Самые дешевые Cobalt на российском рынке предлагаются частными продавцами из Уфы и Оренбурга по цене от 1,65 млн рублей. Это автомобили 2023 года выпуска с полным комплектом документов для постановки на учет.
Все Cobalt оснащены кондиционером, электроусилителем руля, противотуманными фарами, центральным замком, бортовым компьютером, электростеклоподъемниками и штатной аудиосистемой с Bluetooth.
Под капотом Cobalt установлен 106-сильный бензиновый двигатель объемом 1,6 литра, работающий в паре с механической или автоматической коробкой передач. Привод только передний.
Эксперты высоко оценивают надежность и простоту конструкции Cobalt, что делает его идеальным выбором для такси и повседневной эксплуатации в условиях российских дорог.
Источник: Автоновости дня
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Отзывы о Chevrolet Cobalt (3)
Мотор цепной, коробка 6 ступенчатая автоматическая,большой багажник, хороший головной свет,хорошая антикорозийная защита кузова,всеядная не убиваемая подвеска,прощает ошибки руления на дороге, есть АБС и 2 подушки безопасности+подогревы сидений и зеркал.
Царапучий пластик салона,пришлось проклеить проблемные места прозрачной полиуретановой плёнкой. Не самые дешёвые зап части, но после замены работают долго.Расход на 95м бензине такой же как на 92м но езжу на 95м, машина чуть пошустрей едет.
Отличный авто с нормальным клиренсом для наших дорог,приятный на трассе и в городе,автомат 6 ступенчатый очень плавный, переключает передачи без рывков.