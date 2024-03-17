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Китайские автомобили признаны самыми безопасными в мире

BYD Seal и Dolphin признаны самыми безопасными автомобилями в мире

Несмотря на сомнения, которые могли возникнуть из-за ранних результатов краш-тестов китайских автомобилей, последние модели BYD Seal и Dolphin доказали свою надежность и безопасность. Последнее исследование Compare the Market Australia наглядно это продемонстрировало.

BYD Seal
BYD Seal

Интересно отметить, что в рейтинг лучших также вошли такие популярные модели, как Kia Sportage, Mitsubishi Outlander и Tesla Model Y.

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Напоминает Mercedes: первый тест интересного «китайца»

Анализ 32 моделей автомобилей в рамках исследования, проведенного экспертами по автострахованию, показал, что ключевые системы обеспечения безопасности играют важную роль в общей безопасности транспортных средств. Камера заднего вида, система автоматического экстренного торможения (AEB) и система помощи при движении по полосе становятся все более распространенными и обязательными для базовых моделей автомобилей.

Таким образом, рейтинг самых безопасных автомобилей мира подчеркивает важность инноваций и постоянного совершенствования в области безопасности на дорогах. BYD Seal и Dolphin, занявшие верхние строчки этого списка, демонстрируют, что китайские автопроизводители активно работают над созданием автомобилей, которые соответствуют самым строгим международным стандартам безопасности.

Источник: CarNewsChina

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За РулемЛежнин Роман
Фото:CarNewsChina
Количество просмотров 1
17.03.2024
Фото:CarNewsChina
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