Китайские автомобили признаны самыми безопасными в мире

BYD Seal и Dolphin признаны самыми безопасными автомобилями в мире

Несмотря на сомнения, которые могли возникнуть из-за ранних результатов краш-тестов китайских автомобилей, последние модели BYD Seal и Dolphin доказали свою надежность и безопасность. Последнее исследование Compare the Market Australia наглядно это продемонстрировало.

BYD Seal

Интересно отметить, что в рейтинг лучших также вошли такие популярные модели, как Kia Sportage, Mitsubishi Outlander и Tesla Model Y.

Анализ 32 моделей автомобилей в рамках исследования, проведенного экспертами по автострахованию, показал, что ключевые системы обеспечения безопасности играют важную роль в общей безопасности транспортных средств. Камера заднего вида, система автоматического экстренного торможения (AEB) и система помощи при движении по полосе становятся все более распространенными и обязательными для базовых моделей автомобилей.

Таким образом, рейтинг самых безопасных автомобилей мира подчеркивает важность инноваций и постоянного совершенствования в области безопасности на дорогах. BYD Seal и Dolphin, занявшие верхние строчки этого списка, демонстрируют, что китайские автопроизводители активно работают над созданием автомобилей, которые соответствуют самым строгим международным стандартам безопасности.

Источник: CarNewsChina