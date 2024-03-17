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В Иране вернут на конвейер Peugeot 80-х годов

Резко возросший спрос вынудил Iran Khodro возобновить производство седана Pars

Иранская автомобильная компания Iran Khodro (IKCO) объявила о неожиданном продлении производства культового седана Peugeot Pars. Этот автомобиль, представляющий собой рестайлинговую версию легендарного Peugeot 405, выпускавшегося в конце 1980-х годов, вызвал небывалый ажиотаж у автолюбителей.

Peugeot Pars
Peugeot Pars

По данным Khodro Bank, спрос на Peugeot Pars значительно превысил предложение, образовав длинные очереди желающих приобрести автомобиль.

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Некоторые дилеры воспользовались ситуацией, начав спекулировать и завышать цены на Peugeot Pars. В ответ на это Iran Khodro приняла решение продлить производственный цикл еще на три месяца – до начала лета 2024 года. Изначально выпуск автомобиля должен был быть завершен в начале текущего года.

Возрождение Peugeot Pars вызвало большой резонанс в Иране. Модель используется уже почти 24 года, и ее популярность не ослабевает. Производство автомобиля в Иране началось через несколько лет после прекращения сборки оригинальной модели Peugeot 405 во Франции, где она выпускалась с 1987 по 1997 год.

Платформа и элементы каркаса Peugeot Pars используются в более современной модели IKCO Soren+. Автопроизводитель планирует увеличить производство Soren+, чтобы удовлетворить растущий спрос на доступные и надежные автомобили в Иране.

Источник: Khodro Bank

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За РулемЛежнин Роман
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Фото:Khodro Bank
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