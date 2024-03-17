В России подешевел популярный корейский седан
В начале текущего года седан Hyundai Elantra приятно удивил российских автолюбителей снижением цен. Если в конце прошлого года стоимость автомобиля составляла около 2,5 млн рублей, то теперь его можно приобрести по более привлекательной цене.
Так, московский продавец предлагает приобрести Elantra за 2,25 млн рублей, уже включая оплаченный утилизационный сбор и необходимый пакет документов для регистрации. В Краснодаре автомобиль обойдется немного дороже – 2,275 млн рублей. В других городах России стоимость варьируется в пределах 2,3-2,4 млн рублей.
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Несмотря на разницу в комплектациях, автомобили довольно богато оснащены. В большинстве случаев покупатели могут рассчитывать на цифровую приборную панель, люк, круиз-контроль, климат-контроль и множество других опций.
Наиболее распространенным двигателем является 1,5-литровый атмосферный мотор мощностью 115 л. с., работающий в паре с вариатором. Менее распространен вариант с 1,6-литровым двигателем мощностью 127 л. с. и 6-ступенчатым «автоматом».
Для покупателей снижение цен стало отличной возможностью приобрести комфортный и надежный автомобиль за адекватные деньги.
Источник: Автоновости дня
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